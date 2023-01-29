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Davutoğlu'ndan Sinan Ateş'in eşine taziye ziyareti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşine taziyede bulundu.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 20:42
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Davutoğlu'ndan Sinan Ateş'in eşine taziye ziyareti

Davutoğlu'ndan Sinan Ateş'in eşine taziye ziyareti
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu suikasta uğrayan Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in Ankara’daki evine giderek eşi Ayşe Ateş'e taziyede bulundu.

Davutoğlu’na taziye ziyaretinde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Hasan Hüseyin Bozok ve Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç eşlik etti.

Ziyaretinde Ayşe Ateş’e başsağlığı dileklerini ileten Davutoğlu, "Eşinize yapılan hain suikastın hesabını dört ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş’in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz” dedi.

Ayşe Ateş, Davutoğlu’na taziye ziyareti ve desteği için teşekkür etti.

NE OLMUŞTU

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı.

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmayı başından beri yürüten savcı izne çıkarılırken, yerine atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Davutoğlu, sözkonusu suikast olayının ardından sosyal medya hesabından Sinan Ateş cinayetine dair bir video yayınlamıştı. Gelecek Partisi lideri paylaşımında, "Bahçeli suskun, Soylu suskun, Cumhurbaşkanı suskun. Ankara'nın göbeğinde suikast düzenlendi bir can gitti ama sesleri solukları çıkmıyor. Niye? Niye? Niye?" diye sormuştu.

 

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Ali
29.01.2023 21:43
0,5 oyu var her taşın altında var.  
 
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