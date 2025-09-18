Davutoğlu'ndan "Sumud Nöbeti"ne destek

Kaynak: ANKA
Davutoğlu'ndan "Sumud Nöbeti"ne destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve diğer milletvekillerinin Meclis'te başlattığı "Sumud nöbeti"ne destek verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve diğer milletvekillerinin Meclis'te başlattığı "Sumud nöbeti"ne destek verdi.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük bir samimiyet ve heyecanla Sumud Filosu’na katılmak için çaba sarf eden Denizli milletvekilimiz Sema Silkin Ün ve diğer milletvekillerimizin şimdi de Meclis’te Sumud nöbeti başlatmalarını gönülden destekliyorum. Artık bize her yer Gazze, Gazze için ayağa kalkan herkes Sumud öncüsüdür" ifadesini kullandı.

Son Haberler
Elazığ'da kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor
Elazığ'da kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor
Galatasaray’a Frankfurt kabusu! 5-1’lik yenilgi tarihe geçti
Galatasaray’a Frankfurt kabusu! 5-1’lik yenilgi tarihe geçti
Bayrampaşalılar, Hasan Mutlu'ya destek için belediye önünde toplandı
Bayrampaşalılar, Hasan Mutlu'ya destek için belediye önünde toplandı
Hastanenin ambulans çıkışını kapatan taksiciye ceza
Hastanenin ambulans çıkışını kapatan taksiciye ceza
Uzak Şehir'in yıldızı uçaktan atlayıp Filistin kefiyesi açtı
Uzak Şehir'in yıldızı uçaktan atlayıp Filistin kefiyesi açtı