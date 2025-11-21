Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Independent Türkçe'ye verdiği röportajda çok tartışılacak bir itirafta bulundu. Davutoğlu, 2005 yılında Esad'ın Irak'ın kuzeyi ve Rojava'ya ortak operasyon teklif ettiğini, kendisinin bu teklife ''şiddetle karşı çıktığını'' açıkladı.

"Beşşar Esad, ‘Birlikte Kuzey Irak'a girelim, bu işi bitirelim' dedi. 'Biz oradan, siz kuzeyden girin' diye bir teklif oldu. Buna şiddetle karşı çıktım" dedi.

DAVUTOĞLU'NA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Ahmet Davutoğlu, yaptığı bu açıklaması sonrası sosyal medyada vatandaşlar eleştiri yağmuruna tutuldu. "Her şey daha farklı olabilirdi, bu kadar mülteci almaz, sınırımızda bir YPG olmazdı" yorumları yapıldı.

BİR TEPKİ DE ÜMİT ÖZDAĞ'DAN GELDİ

Davutoğlu'nun bu açıklamalarına bir tepki de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İbretle izlenecek bir hikaye. Davutoğlu, 2005’te Beşşar Esad’ın Türkiye-Suriye ortak operasyonu ile Irak ve Suriye’de PKK ve Suriye KDP’sini ezme önerisini nasıl reddettiğini anlatıyor. Bununla övünüyor. Davutoğlu, 2011-2014 arasında da YPG’yi Beşşar Esad’a karşı müttefik olarak görmüş, YPG’lileri kırmızı halı ile karşılatmış, YPG’nin önünü açmıştı.

Türk Milleti’nin başına milyonlarca sığınmacıyı bela etti. Suriye’yi İsrail’in etki alanına öyle bir terk etti ki, Trump Suriye’de 2000 yıllık işgal sona erdi diyor. Davutoğlu Türk tarihine bir kara leke olarak geçecek."

ÖNEMLİ AYRINTI

Davutoğlu'nun bahsettiği dönemde kendisinin siyasette aktif bir görevi yoktu. O dönem başbakanlık yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün dış politika danışmanlığını yapıyordu. Sözü edilen yıllarda ise dönemin Cumhurbaşkanlığı görevini Ahmet Necdet Sezer yürütüyordu.