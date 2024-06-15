Davutoğlu'nun dilden dile dolanan videosu ortaya çıktı. Söylediği cümle Erdoğan'ı çok kızdıracak

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Davutoğlu'nun dilden dile dolanan videosu ortaya çıktı. Söylediği cümle Erdoğan'ı çok kızdıracak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dilden dile dolanan videosu ortaya çıktı

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