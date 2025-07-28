DAX, ABD-AB ticaret anlaşmasıyla hareketlendi

Almanya’nın Frankfurt kentinde işlem gören DAX 40 endeksi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1’e yakın yükselerek 24.420 puana ulaştı. Bu seviye, endeksin bu ayın başında kırdığı 24.639 puanlık tarihi zirveye oldukça yaklaşmış oldu. Söz konusu yükselişin temel nedeni, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması olarak gösteriliyor.

Anlaşma kapsamında, Avrupa’dan ABD’ye ihraç edilen çoğu ürün için yüzde 15 oranında temel gümrük vergisi uygulanacak. Bu ürünlerin başında otomobiller, yarı iletkenler ve ilaç ürünleri geliyor. Ancak çelik ve alüminyum için daha yüksek tarifeler geçerli olacak. Bu iki kalem, belirlenen kotaların üzerinde ithal edildiğinde yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacak. Öte yandan, havacılık parçaları, bazı kimyasallar ve ham maddeler ise vergiden muaf tutulacak.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Bu anlaşma, karşılıklı ticaret hacmini büyütürken taraflar arasındaki yapısal uyuşmazlıkları azaltmayı hedefliyor” ifadelerine yer verildi.

AVRUPA ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ BİR DENKLEM

Avrupa Birliği, anlaşmanın bir parçası olarak Amerika’dan 750 milyar dolar tutarında enerji ve ek askeri donanım satın alma taahhüdünde bulundu. Bu adım, transatlantik ilişkilerde ekonomik bir denge sağlama çabası olarak yorumlandı.

Brüksel merkezli Avrupa Komisyonu yetkilileri, özellikle enerji alanında yapılacak satın alımların uzun vadeli işbirliklerine kapı aralayacağını belirtti. Ancak uzmanlar, yüzde 15’lik vergi oranının halen Avrupa ihracatçıları için kayda değer bir yük oluşturduğunu vurguluyor.

Ekonomi çevrelerinde anlaşmanın ilk etkileri olumlu karşılansa da, rekabet gücü açısından bazı endişeler dile getiriliyor. Almanya merkezli ticaret danışmanlığı firması HandelsAnalyse’nin yöneticisi Markus Eberhardt, “Yüzde 15 vergi, AB için bir ilerleme olsa da hâlâ birçok sektör için sınırda kârlılığı tehdit ediyor” yorumunu yaptı.

OTOMOTİV HİSSELERİ RALLİ YAPTI

Ticaret anlaşmasının duyurulmasının ardından Avrupa borsalarında özellikle otomotiv şirketlerinin hisselerinde ciddi yükselişler kaydedildi. Porsche hisseleri yüzde 3.3 artarken, Mercedes-Benz yüzde 2, Volkswagen yüzde 1.9 ve BMW yüzde 1 değer kazandı.

Sektör temsilcileri bu ralliye, ABD pazarına erişimin netleşmesi ve belirsizliğin azalmasının yol açtığını ifade ediyor. Otomobil endüstrisi, Almanya'nın dış ticaretinin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Yatırımcılar açısından DAX endeksinin yeniden tarihi zirvesine yönelmesi, Avrupa piyasalarında güvenin yeniden tazelendiğine işaret ediyor. Ancak gözler şimdi, bu anlaşmanın uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek teknik sorunlarda olacak. Ayrıca, Çin ile olan ticari ilişkiler ve küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar da Avrupa’nın ekonomik seyrini doğrudan etkileyebilecek unsurlar olarak izlenmeye devam edecek.