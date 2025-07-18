DAX Endeksi 24.400'e dayandı: Yatırımcıların gözü ABD-AB görüşmelerinde

Almanya’nın önde gelen borsa endeksi DAX, Cuma günü yüzde 0,3 artarak 24.400 seviyesine ulaştı. Böylece üst üste ikinci gün de yükselişle kapatılmış oldu. Yatırımcıların odağında ise Avrupa'nın önde gelen şirketlerinden gelen yeni bilanço sonuçları vardı. Kimya devi BASF, teknoloji perakendecisi Zalando, tüketim ürünleri üreticisi Henkel ve savunma sanayii şirketi Rheinmetall’in hisseleri yaklaşık yüzde 1’e yakın prim yaptı. Bu yükseliş, endeksteki genel havayı destekleyen başlıca etkenlerden biri olarak öne çıktı.

Öte yandan Siemens Energy hisseleri yüzde 1,3 oranında gerilerken, Deutsche Bank da yüzde 0,7 düşüşle haftayı ekside tamamladı. Haftalık bazda değerlendirildiğinde DAX endeksi yüzde 0,5 oranında değer kazanmış oldu.

Hong Kong iş dünyasında temkinli iyimserlik

GÖZLER TİCARET GÖRÜŞMELERİNDE

Piyasalarda teknik verilerin ötesinde politik gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. ABD ile Avrupa Birliği arasında yürütülen ticaret müzakereleri yatırımcıların ana gündem maddelerinden biri haline geldi. 1 Ağustos’a kadar anlaşma sağlanamazsa, ABD’nin Avrupa’dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulamaya başlaması bekleniyor. Bu durum, başta otomotiv ve makine sektörü olmak üzere pek çok Alman ihracatçısını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Uzmanlar, iki taraf arasında sağlanacak olası bir uzlaşmanın yalnızca Almanya değil, tüm Avrupa piyasalarında güven tazeleyeceğini belirtiyor. Henüz net bir gelişme yaşanmasa da Berlin ve Brüksel kaynakları, görüşmelerin “yoğun ve yapıcı” şekilde sürdüğünü ifade ediyor.

PİYASALARDA TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Uzmanlara göre yatırımcılar bu hafta sonu gerçekleşecek olan G7 öncesinde pozisyonlarını koruma eğiliminde. Gerek şirket kârlılıklarının beklenenden iyi gelmesi, gerekse Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışlarını bir süreliğine durdurabileceği beklentisi, endekste yukarı yönlü hareketi destekleyen etkenler arasında sayılıyor. Ancak ABD ile AB arasında sonuç alınamaması durumunda piyasalarda keskin bir satış dalgası yaşanabileceği de belirtiliyor.

Alman yatırımcısının kısa vadede iyimserliği sürse de, uluslararası gelişmelerin seyri DAX’ın önümüzdeki haftalardaki yönünü belirleyecek. Avrupa genelinde hisselere olan talep artarken, Almanya'nın sanayi devi şirketleri bu olumlu havadan en fazla fayda sağlayanlar arasında yer aldı.