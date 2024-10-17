DAX endeksi EMA'nın üstünde seyrediyor

DAX'ın 15 Ekim'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 19.634'ün üzerine çıkması borsalarda 19.750'ye doğru bir hareket beklentisine yol açtı.

Uzmanlar, yatırımcıları yakın vadeli piyasa duyarlılığını etkileyebilecek ekonomik verileri, şirket kazançlarını ve ECB politika kararını dikkate almaları yönünde uyarıyor.

Öte yandan 19.350 seviyesinin altına doğru bir kırılma, 19.000 seviyesine doğru bir düşüşün sinyali olabileceği yönünde de uyarıda bulunuyorlar.

14 günlük RSI göstergesi 62.20 seviyesinde, DAX'ın aşırı alım bölgesine girmeden önce 19.750 seviyesine doğru hareket edebileceğini gösteriyor.