Dayak yediği eniştesini delik deşik edip üzerinden arabayla geçti. Kin ve nefret açıklamaları toplumu ne hale getirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dayak yediği eniştesini delik deşik edip üzerinden arabayla geçti. Kin ve nefret açıklamaları toplumu ne hale getirdi

Türkiye böyle dehşet görmedi. Dayak yediği eniştesini kurşun yağmuruna tutup katletti. Bu da yetmezmiş gibi otomobiliyle eniştesinin üzerinden geçip ezdi. İşte o dehşetin ortaya çıkan görüntüleri.

Kayseri'den dehşet ötesi görüntüler...Eniştesiyle husumeti bulunan bir kişi yok artık dedirten görüntüleri imza attı. Kurşun yağdırıp, katlettiği eniştesinin üzerinden bir de otomobille geçti.

DAYAK YİYİNCE SİLAHINA DAVRANDI

Eniştesiyle sokakta karşılaştı. Bir anda eniştesi Sertan Temel'in saldırısına uğradı Yener K... Tekmeler, tokatlar, yumruklar peş peşe geldi. Eniştesinden dayak yiyen adam bir ara dayaktan kurtuldu ve silahını çekti peş peşe ateşledi. Kurşunları biten zanlı silahın şarjörünü değiştirdikten sonra tekrar başına gidip, tekrar tetiğe bastı. Böyle kin ve nefret olmaz denilen bu görüntülerdeki dehşet bitmemişti. Arabasına binen katil, otomobiliyle bir de öldürdüğü Sertan Temel'in üzerinden geçip, ezdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de katil zanlısının önce eniştesinden dayak yediği, ardından da belindeki silahla ateş açtığı görüldü.

HER SANİYESİ DEHŞET VE VAHŞET
Olay Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 3 Mart'ta meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Yener K. ile eniştesi Sertan Temel (45) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Yener K.; yanında bulunan tabancayla Temel'e ateş etti. Temel kaçmaya çalıştı ama kurtulamadı. Dehşet görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. Şüpheli ardından Serkan Temel'in üzerinden araç ile geçtikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yener K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, talihsiz adamın cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı ve toprağa verildi.

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KAN DONDURAN CİNAYET KAMERADA

Cinayet anının görüntüleri ise ortaya yeni çıktı. Görüntülerde, Sertan Temel'in marketten çıkan kayınbiraderi Yener K.'nın önünü kestiği ve darp etmeye başladığı görüldü. Yener K.'nın ardından belindeki silahı çıkararak eniştesine ateş ettiği, mermisi bittikten sonra şarjörü değiştirerek ateş etmeye devam ettiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin bindiği araç ile Sertan Temel'in üzerinden geçtikten sonra kaçtığı anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca, çevredeki vatandaşların da panik olduğu anlarda görüntülerde yer aldı.

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