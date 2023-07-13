Dayanılmaz regl ağrısından nasıl kurtulunur?

Regl ağrısı milonlarca kadının adeta baş belası. Sosyal hayatı adeta zindan eden o ağrılar beraberinde psikolojik rahatsızlıkları da getiriyor. Fakat regl ağrısını geçirecek bazı besinler var. İşte o besinler ve ağrıyı hafifletme yolları…

Dayanılmaz regl ağrısından nasıl kurtulunur?

Editör: Naim Arıoğlu

Evde uyguladığınız yöntemlere rağmen geçmeyen adet sancı ve ağrıları bazı besinlerin alımına yönettir bazen kadınları. Ancak bir çok kadın bu besinleri bilmez. İşte bilmeyenlere regl ağrısı geçiren besinler…

Muz, ananas ve kivi, B6 ve potasyum açısından zengin meyveler. B6 vitamini ve potasyum, şişkinlik ve kramp semptomlarınızı hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Ananas, şişkinliği alarak daha rahat hissetmeyi sağlıyor. Bu sayede regl döneminde sancılar hafifliyor.

Bitter çikolata magnezyum ve lif içerir. Magnezyum, krampları önler, adet ağrısı problemlerini asgariye indirger.

BALIK

Özellikle somon balığı, kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra, D ve B6 vitamini açısından da zengin. İçeriğindeki B6 vitamini, ağrılı kramplarınızla birlikte yaşayabileceğiniz göğüs hassasiyetinin engellenmesine yardımcı olacaktır.

Koyu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme düzenine eklenmesi adet döneminde gelişen ağrı ve krampların önlenmesine destek olur.

Günlük kalsiyum tüketimi sinir-kas fonksiyonlarını kontrol ederek adet sancı olasılığını azaltabilir. Bunun aksine, kalsiyumdan fakir beslenme, kas kasılmalarına ve kramplara sebep olabilir. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin ürünlerin tüketilmesi bu nedenle çok önemli olur.

Limon, portakal ve mandalina gibi meyveler hem yüksek posa içeriği hem de su içeriği nedeniyle regl ağrılarını oldukça hafifletir.

Yüksek oranda su içeren meyve olan karpuz da regl sancı ve ağrılarını ortadan kaldırabilir

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