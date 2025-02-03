DAYGAS, Radyant ısıtma teknolojileriyle küresel pazarda gücünü artırıyor

DAYGAS Satış ve Pazarlama Direktörü Muhammet Güngören, radyant ısıtma teknolojisinin sunduğu yenilikleri şu sözlerle anlatıyor: “Radyant ısıtma, doğrudan havayı değil, nesneleri ve insanları ısıtan bir sistem. Güneşin dünyayı ısıtma prensibiyle çalışıyor. Geleneksel ısıtma sistemleri sıcak hava üreterek ortamı dolaşarak ısıtırken, radyant sistemler enerjiyi doğrudan hedefe yönlendiriyor. Bu sayede özellikle yüksek tavanlı binalarda ve açık alanlarda büyük bir avantaj sağlıyor.”

Güngören, radyant ısıtma sistemlerinin özellikle fabrikalar, depolar, lojistik merkezleri, spor salonları, restoranlar ve ibadethaneler gibi geniş alanlarda yüksek verim sunduğunu belirtiyor. “Özellikle camiler gibi yüksek tavanlı mekanlarda geleneksel ısıtma yöntemleriyle verimli bir çözüm sağlamak çok zor. DAYGAS radyant ısıtıcıları, hızlı ısınma özelliği sayesinde hem konforu artırıyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor.”

DAYGAS FARK YARATIYOR

DAYGAS, elektrikli infrared ısıtıcılarıyla da yenilikçi çözümler sunuyor. Piyasadaki diğer ürünlerden farklı olarak, bu sistemler gelişmiş reflektör teknolojisi ile daha geniş alanları verimli bir şekilde ısıtıyor. Ayrıca, hava akımından etkilenmeyen özel tasarımı sayesinde, rüzgârlı ve açık alanlarda bile istikrarlı bir ısıtma sağlıyor. Hızlı ısınma, düşük enerji tüketimi ve sessiz çalışma avantajlarıyla özellikle açık hava alanları ve ticari işletmeler için ideal bir seçenek oluşturuyor.

DAYGAS olarak sektörde öne çıkmalarının en büyük sebebinin yenilikçi ürün geliştirme anlayışları olduğunu belirten Güngören, şu detayları paylaşıyor: “Biz sadece ısıtma sistemi üretmiyoruz. Akıllı kontrol sistemleri, uzun ömürlü kullanım ve %96’ya varan enerji verimliliği sunan çözümler geliştiriyoruz. Radyant ısıtıcılarımız, uzaktan kumanda edilebilir ve otomatik açma-kapama özellikleriyle gereksiz enerji tüketimini önlüyor.”

DAYGAS’ın sunduğu bir diğer avantajın sessiz çalışma teknolojisi olduğunu vurgulayan Güngören, bu özelliğin ibadethaneler, eğitim kurumları ve restoran gibi sessiz ortam gerektiren alanlarda büyük bir fark yarattığını söylüyor. “Ürünlerimizi en zorlu sanayi koşullarına dayanıklı hale getirerek uzun ömürlü kullanım sunuyoruz. Ayrıca Türkiye genelinde 48 saat içinde servis desteği sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz.”

DAYGAS, KÜRESEL PAZARDA BÜYÜYOR

Radyant ısıtma teknolojilerine olan ilgi her geçen gün artarken, DAYGAS da uluslararası pazarlardaki yerini güçlendiriyor. Muhammet Güngören, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında büyük bir talep olduğunu belirterek, “Avrupa’da enerji verimliliği konusundaki regülasyonlar, işletmeleri düşük enerji tüketen sistemlere yönlendiriyor. Orta Doğu’da ise büyük sanayi tesisleri ve lojistik merkezleri, enerji maliyetlerini düşürmek için radyant sistemleri tercih ediyor. DAYGAS olarak biz de bu bölgelerde büyümeye devam ediyoruz” diyor.

Güngören, DAYGAS olarak tüm ürün gruplarını dışa bağımlı kalmadan üreten tek firma olduklarını vurguluyor. "Üretim gruplarımızdaki tüm prosesleri kendimiz geliştiriyoruz. Tüm Ar-Ge süreçlerimizi yerli mühendislik gücümüzle yürütüyor, sanayi ve endüstriyel alanlardaki ısıtma ihtiyaçlarına yüzde yüz yerli çözümler sunuyoruz" diyor. “Yerli ve milli bir marka olarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltıyor ve ihracatta güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.

DAYGAS’IN GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİ

DAYGAS, inovasyon odaklı büyüme stratejisiyle sektörde liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Geleceğe yönelik projeler hakkında bilgi veren Muhammet Güngören, “Akıllı ısıtma sistemleri konusunda çalışmalarımız sürüyor. Kullanıcıların mobil uygulamalar üzerinden sistemlerini kontrol edebileceği, anlık enerji tüketimini takip edebileceği çözümler geliştiriyoruz” diye konuşuyor.

Şirketin bir diğer önceliği ise çevreci çözümler. “Karbon salınımını azaltan daha verimli ürünler üreterek çevre dostu ısıtma sistemlerine yatırım yapıyoruz” diyen Güngören, ihracatta da büyümeyi sürdüreceklerini belirtiyor. “Avrupa ve Orta Doğu’daki pazar payımızı artırarak, Türk mühendisliğinin gücünü dünya çapında göstermeye devam edeceğiz.”

DAYGAS, sektördeki yenilikçi çözümleriyle yalnızca bugünün değil, geleceğin ısıtma sistemlerini de şekillendirerek global pazarda Türk mühendisliğinin gücünü kanıtlamaya devam ediyor.