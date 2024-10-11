Dayı ve yeğen, silahlı saldırıda öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Dayı ve yeğen, silahlı saldırıda öldü

Zonguldak'ta Hayrettin Çorukcu ve galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda alkol aldıkları sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Zonguldak Devrek ilçesinde Hayrettin Çorukcu (60) ve yeğeni Yüksel Kürekci (46), ormanda alkol alırken silahlı saldırıda öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Alparslan köyü ile Bılık köyü arasındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, Hayrettin Çorukcu ve galerici yeğeni Yüksel Kürekci, ormanda alkol aldıkları sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Hayrettin Çorukcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yüksel Kürekci ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kürekci de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

Dayı-yeğen, silahlı saldırıda öldü

Dayı-yeğen, silahlı saldırıda öldü

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