Dayısına kürekle saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zonguldak’ta uzun yıllardır aralarında geçimsizlik olan birbirine yakın evlerde yaşayan dayı ve yeğen arasında yine kavga yaşandı. İ.Ş, yolda yürüyen dayısı T.K’yi elindeki kürekle iterek düşürdü.

Olay, dün, Alaplı ilçesi Ömerli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır aralarında geçimsizlik olan ve birbirine yakın evlerde yaşayan İsmail Ş., dayısı Temel K. ile karşılaşınca, aralarında, "Evin önünde geçme" tartışması çıktı. İsmail Ş., evinden aldığı kürekle üzerine doğru koşup yakasından tutunca, dayısı yere düştü. İsmail Ş., daha sonra arkasını dönüp uzaklaştı. Dayı Temel K., jandarmaya ihbarda bulunup şikayetçi oldu. İsmail Ş., gözaltına alındı. Bugün Alaplı Adliyesi'ne sevk edilen İsmail Ş., savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan İsmail Ş.'nin dayısının üzerine kürekle koştuğu ve Temel K.'nin yere düştüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dayısına kürekle saldırdı

Dayısına kürekle saldırdı

Dayısına kürekle saldırdı

Dayısına kürekle saldırdı

Dayısına kürekle saldırdı

Dayısına kürekle saldırdı

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