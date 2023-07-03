Dayısının böbreği ile hayata tutundu

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadavradan yapılan nakillerin ardından, canlıdan canlıya organ nakli ilk kez yapıldığı bildirildi.

Dayısının böbreği ile hayata tutundu

İHA’nın haberine göre; Laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan nakil sayesinde, böbrek rahatsızlığı bulunan 61 yaşındaki Orhan Güngör, 68 yaşındaki dayısı Rahim Çelik'in kendisine böbreğini bağışlaması ile hayata tutundu.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa canlı vericili böbrek nakli gerçekleştirdiklerini ifade eden Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş, "Verici kişinin ameliyatı laparoskopik dediğimiz yani kapalı yöntemle gerçekleştirildi. Kapalı yöntemle yapılan böbrek ameliyatında sadece üç tane ufak kesi ile böbrek içeride serbestleştirildikten sonra çıkarılıp, alıcıya naklediliyor. Bu çok konforlu ve ameliyat sonrası çok rahat geçirilebilen bir yöntem. Hastamızda da gördüğünüz gibi bugün taburculuğunu planlıyoruz. Hastalar, bugün ameliyattan sonra ikinci gününde. İkisi de gayet iyi. Vericiyi taburcu etmek üzereyiz" dedi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

2019 yılında böbrek rahatsızlığı geçirdiğini dile getiren Orhan Güngör ise, "Bu süreçten sonra dayım bana böbreğini vermek istedi. Murat Hoca da ameliyatımızı gerçekleştirdi. Rahatım, mutluyum, huzurluyum, hocalarıma teşekkür ederim. Hepsinin eline sağlık" diye konuştu.

Ameliyatın oldukça güzel geçtiğini ifade eden donör Rahim Çelik de, "Böbreğimi yeğenime bağışlamaya karar verdim ve kapalı nakil yöntemi ile ameliyat oldum. Ameliyatımız güzel geçti. Çok rahatım, hastane ve personelden memnun kaldım. Yeğenimi sağlığına kavuşturdu ben de oldukça iyiyim. Murat Hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

“DUYARLI OLALIM”

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan nakil çalışmalarının, Bursa bölgesinin organ bağışında zirvede yer almasında önemli rol oynadığını vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada canlıdan canlıya yapılan organ naklinin hastane bünyesinde yapılabildiğini ve bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Nakil bekleyen hastaların sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışına her zaman ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, "Yapılan bağışların sayısının azalması, birçok hastanın organ nakli yapılmadan vefat etmesine neden oluyor. Halkımızın bu noktada duyarlı hareket edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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