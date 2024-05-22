Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Dayısının cinsel organını kesti. Tüyler ürperten olay

Giresun'da yaşayan 67 yaşındaki V.A. tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. V.A.'nın cinsel organının da kesildiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Giresun'a bağlı Akçalı köyünde meydana geldi.

Köy evinde V.A. ile yeğeni A.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktığı aktarıldı.

Tartışmanın büyümesinin ardından A.İ., bıçakla A.'yı yaraladı ve olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi geldi. Yapılan kontrollerde kanlar içinde yerde yatan A.’nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

ÖLDÜRMÜŞ VE CİNSEL ORGANINI KESMİŞ

A.'nın cinsel organıyla beraber vücudunun birçok yerinden kesilerek öldürüldüğü ifade edildi.

A. İ., jandarma tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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