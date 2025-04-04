DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan'dan flaş hamle! Boykot sonrası milyonlarca zarar açıklamıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan'dan flaş hamle! Boykot sonrası milyonlarca zarar açıklamıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinde yer alan DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan, Özgür Özel ve ünlü isimlerden oluşan 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü gruplar ve şarkıcıların konser organizasyonlarını üstlenen DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan, boykot çağrılarına tepki gösterdiği paylaşımının ardından büyük bir eleştiriyle karşılaştı.

3-004.jpg

Şirket; Muse, Robbie Williams, Ane Brun gibi isimlerin yanı sıra Justin Timberlake'i de Türkiye'ye getirmeyi planlıyordu. Ancak, Muse ve Ane Brun konserleri iptal edildi. Muse grubu tarafından yapılan açıklamada ise konserin 2026 yılına ertelendiği duyurulmuştu.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Abdulkadir Özkan, konser iptalleri sonrasında milyonlarca dolar zarara uğradığını iddia etti.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan “boykot” yorumuBTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan “boykot” yorumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Özkan, CHP'nin boykot listesinde yer alan ve konserlerin iptali için paylaşımlarda bulunan Özgür Özel, Berna Laçin, Kalben, Farah Zeynep Abdullah, Dilan Çiçek Deniz, Fatih Altaylı olmak üzere 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Özkan karalama kampanyası yürüttüklerini iddia ettiği başta Özgür Özel olmak üzere konserlerin iptal edilmesi için paylaşımda bulunan Berna Laçin, Kalben, Farah Zeynep Abdullah, Dilan Çiçek Deniz ve Fatih Altaylı olmak üzere 62 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel tarafından bilinçli şekilde hedef hakine getirilen şirketlerden biri olduğunu, asılsız ithamlar ve karalamalara maruz kaldığını ifade etti.

Yandaş medya 'boykot tutmadı' dedi! Ünlü ekonomist gerçeği açıkladıYandaş medya 'boykot tutmadı' dedi! Ünlü ekonomist gerçeği açıkladı

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Özkan şu ifadeleri kullandı:

Bugün bazı medya organlarında yer alan “o paylaşımları yaptığım için bin pişmanım” şeklindeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Başlatılan boykot kampanyası sonucu şirketimin ve şahsımın uğratıldığı zarar ve itibar suikastiyle ilgili sürecin müsebbibi olan siyasiler başta olmak üzere kamuoyunu yanlış yönlendiren gazeteci ve sosyal medya kullanıcıları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum.

İlerleyen günlerde gelişmeler avukatlarım aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Son Haberler
İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a "tahrik" suçlaması
İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a "tahrik" suçlaması
DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan'dan flaş hamle! Boykot sonrası milyonlarca zarar açıklamıştı
DBL Entertainment'in sahibi Abdülkadir Özkan'dan flaş hamle! Boykot sonrası milyonlarca zarar açıklamıştı
Batman'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
Batman'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi
İstanbulspor, Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçti
İstanbulspor, Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçti
Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı