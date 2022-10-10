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Manchester United kalecisinden flaş itiraf

Manchester United kalecisi David De Gea, takımdaki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:08
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De Gea'dan sözleşme itirafı gündeme bomba gibi düştü

Manchester United kalecisinden flaş itiraf
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Kaleci David De Gea, Manchester United ile yeni bir sözleşme imzalama yolunda olabilir.

Goal’ün haberine göre; Atletico Madrid’den transferinden sonra uzun süre Manchester United'da kalan İspanya milli kaleci, Old Trafford'daki mevcut anlaşmasının son yılına girdi. Ancak 1 yıllık yeni sözleşme seçeneği söz konusu olabilir.

İngiliz futbolunda 11 yıllık kariyere ulaşan De Gea bir istikrar modeli olarak gösterilebilir.

De Gea, United'ın Everton deplasmanında 2-1'lik Premier Lig galibiyetinin ardından geleceği hakkındaki sorulara cevap olarak BT Sport'a açıklamalarda bulundu.

İspanyol kaleci; “Sadece takıma elimden geldiğince yardımcı olmaya odaklandım. Tabii ki daha uzun yıllar burada olmak isterim, bakalım gelecekte neler olacak. Burada gerçekten çok mutluyum." dedi.

İspanyol kaleci aynı zamanda hakkındaki eleştirilere şöyle cevap verdi: "Bu futbolun bir parçası. Odaklanmalı, çok çalışmalı, kendinize ve takımınıza inanmalısınız.Yapacağınınz tek şey bu olmalı.Teknik direktöre, takıma ve kendinize inanın."

David De Gea, 2011'de Atletico Madrid'den United'a transfer oldu ve 2012-13'te Sir Alex Ferguson yönetiminde şampiyonluk kazanan kadronun önemli isimlerindendi. 31 yaşındaki kaleci 2 maç sonra United’da 500. maçına çıkmış olacak.

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