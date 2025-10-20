Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbol dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek açıklamalarda bulundu.

"23 YAŞINDAN BÜYÜKLER MİLLİ TAKIMDA OYNAMAMALI"

Milli takımlara 23 yaşından büyük futbolcuların çağrılmaması gerektiğini savunan De Laurentiis, "Futbolcular 23 yaşından sonra milli takımda oynamamalı. Böylelikle yeni yetenekleri keşfedersin. Yaşı ilerlemiş oyuncuları milli takımlarda sakatlıktan da koruruz. 30-35 yaşında bir futbolcuyu milli takımda oynatıp sakatlık yaşarsanız, ligleri yerle bir etmiş olursunuz." diye konuştu.

Yaptığı sıra dışı açıklamalarla sık sık gündem olan Aurelio De Laurentiis, bu çıkışıyla bir kez daha adından söz ettirdi.