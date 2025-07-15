De Laurentiis'den Galatasaray'a olay sözler

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De Laurentiis'den Galatasaray'a olay sözler

Napoli Başkanı De Laurentiis Galatasaray ile transfer pazarlığında işi yokuşa sürmeye devam ediyor.

Galatasaray, 75 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğunu iletti ancak Napoli Başkanı De Laurentiis Osimhen konusunda işleri zorlaştırmaya devam ediyor.

"OSIMHEN'İ ONLARA SATMIYORUM"

Son olarak gazeteci Uğur Karakullukçu: "De Laurentiis, Galatasaray yöneticileri İtalya'dayken, 'Osimhen'i onlara satmıyorum. Defolup gitsinler' diyor." bilgisini verdi.

Transfer pazarlığında Napoli Başkanı De Laurentiis'in Galatasaray'dan taleplerinin ise şu şekilde olduğu aktarıldı: Osimhen, 3 yıl boyunca İtalya'ya satılmayacak, 75 milyon Euro'nun çoğunluğu nakit olacak ve taksit maksimum 2 olacak. Banka teminatı ise 1 tane değil, 75 milyon Euro'nun tamamını kapsayacak.

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De Laurentiis'den Galatasaray'a olay sözler
De Laurentiis'den Galatasaray'a olay sözler