De Vrij'den Fenerbahçe'ye kötü haber. İstediği rakam dudak uçuklattı

Editör: Ufuk Cingöz

Şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdıktan sonra gelecek sezonun kadro inşasına girişen Fenerbahçe'ye Hollandalı stoper De Vrij'den kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin, Inter ile sözleşmesi biten ve boşta olan Hollandalı savunmacıyla menajeri üzerinden görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Sarı lacivertli yönetimin De Vrij'e 3 milyon Euro önerdiği, ancak deneyimli futbolcunun menajerinin bu ücretin tam 2 katını talep ettiği ifade edildi.

De Vrij'in ayrıca 6 milyon Euro yıllık ücretin yanı sıra; en az 3 senelik kontrat istediği de belirtildi.

Oyuncuya verilebilecek sezonluk ücretin maksimum 3.5 milyon Euro olduğunu aktaran Fenerbahçe, bu rakama düşülmediği takdirde görüşmeleri donduracağının mesajını verdi.