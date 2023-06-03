De Vrij'den İstanbl çıkmazı. İki ezeli rakip peşinde

Editör: Barış Atakan

Süper Lig'in 2022-23 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlamalarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'ın kurmaylarından Erden Timur, Icardi ve birçok yıldız için görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor. Timur'un bir isim için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi.

KARAR DE VRİJ'DE

Hürriyet'in haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Stefan De Vrij'in menajeriyle İstanbul'da görüştü. Her iki takımın da tecrübeli stoper için teklifini sunduğu ve beklemeye geçtiği kaydedildi. Birçok talibi olan Stefan De Vrij'in tüm teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği belirtildi.

İMZA PARASI BELLİ OLDU

Öte yandan Sabah'ın aktardığı haberde futbolcunun 3 milyon Euro imza parası ve en az 3 yıllık sözleşme istediği aktarıldı. 31 yaşındaki De Vrij, Inter ile sözleşmesini tamamlamaya hazırlanıyor.

De Vrij, bu sezon çıktığı 37 maçta 1 gol attı.