De Vrij'den İstanbl çıkmazı. İki ezeli rakip peşinde

Inter'in stoperi De Vrij'in peşine iki ezeli rakip düştü. İtalyan ekibi ile sözleşmesinin tamamlanmasını bekleyen Hollandalı'nın sezon sonunda bu iki takım arasında karar vermesi bekleniyor.

De Vrij'den İstanbl çıkmazı. İki ezeli rakip peşinde

Editör: Barış Atakan

Süper Lig'in 2022-23 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, yeni sezon öncesi kadro planlamalarını sürdürüyor. Sarı- Kırmızılılar'ın kurmaylarından Erden Timur, Icardi ve birçok yıldız için görüşmelerini sürdürdüğü gelen haberler arasında yer alıyor. Timur'un bir isim için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi.

KARAR DE VRİJ'DE
Hürriyet'in haberine göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Stefan De Vrij'in menajeriyle İstanbul'da görüştü. Her iki takımın da tecrübeli stoper için teklifini sunduğu ve beklemeye geçtiği kaydedildi. Birçok talibi olan Stefan De Vrij'in tüm teklifleri değerlendirdikten sonra karar vereceği belirtildi.

İMZA PARASI BELLİ OLDU
Öte yandan Sabah'ın aktardığı haberde futbolcunun 3 milyon Euro imza parası ve en az 3 yıllık sözleşme istediği aktarıldı. 31 yaşındaki De Vrij, Inter ile sözleşmesini tamamlamaya hazırlanıyor.

De Vrij, bu sezon çıktığı 37 maçta 1 gol attı.

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Konut fiyatlarında flaş gelişme. Ev fiyatları yükselecek mi düşecek mi Güncel
Konut fiyatlarında flaş gelişme. Ev fiyatları yükselecek mi düşecek mi
ABD Savunma Bakanı Austin'den Çin'e diyalog eksikliği eleştirisi Dünya
ABD Savunma Bakanı Austin'den Çin'e diyalog eksikliği eleştirisi
Eşek otu iltihaplara iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Eşek otu iltihaplara iyi geliyor
Ot toplayan Erzurumlu gözaltına alındı: Eveliklerimi verin, anama ne diyeceğim? Güncel
Ot toplayan Erzurumlu gözaltına alındı: Eveliklerimi verin, anama ne diyeceğim?
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak Güncel
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak
Atatürk düşmanı Türkiye'nin 127. partisini kurdu. Kastamonu'da Atatürk'e hakaret edince vatandaşlar tepki göstermişti Güncel
Atatürk düşmanı Türkiye'nin 127. partisini kurdu. Kastamonu'da Atatürk'e hakaret edince vatandaşlar tepki göstermişti