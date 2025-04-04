De Zerbi sessizliğini bozdu: "Kimse beni aramadı"

Olympique Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, son günlerde İtalyan basınında yer alan Milan iddialarını kesin bir dille yalanladı. De Zerbi, Milan yönetimiyle herhangi bir temas kurmadığını ve geleceğiyle ilgili kararının Marsilya’da kalmak yönünde olduğunu vurguladı.

İtalyan teknik adamın, sezon sonunda Milan’dan ayrılması beklenen Sergio Conceiçao’nun yerine geçebileceği ileri sürülmüştü. Ancak De Zerbi, bu iddiaları reddederek, “Herkes istediğini konuşabilir. Ama kimse beni aramadı. Hiçbir kulüple görüşmedim” diyerek söylentilere noktayı koydu.

PARATİCİ ETKİSİ AZALDI, İDDİALAR GÜCÜNÜ YİTİRDİ

De Zerbi’nin adı, Milan'da sportif direktörlük için düşünülen Fabio Paratici ile de anılmıştı. Eski Juventus ve Tottenham yöneticisi Paratici'nin, teknik direktörlük koltuğu için De Zerbi’yi öncelikli aday olarak gördüğü ifade edilmişti. Ancak Paratici’nin Milan’daki görevine başlamayacağı kesinleşince, İtalyan kulübünün De Zerbi’ye olan ilgisinin devam edip etmeyeceği belirsizliğe sürüklendi. Bu durum da söylentilerin zayıflamasına neden oldu.

“MARSİLYA’DA UZUN YILLAR KALMAK İSTİYORUM”

De Zerbi, maç öncesi düzenlediği basın toplantısında yalnızca Marsilya’ya odaklandığını dile getirdi. Brighton ve Sassuolo’daki başarılı dönemleriyle tanınan teknik adam, şunları söyledi:

Her zamanki gibi başka takımlarla görüşmem, flört etmem. Amacım burada uzun yıllar görev yapmak. Ama tabii her evlilik iki taraflıdır. Sezon sonu ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

Kendisine Milan ile adı anıldığında neler hissettiği sorulduğunda ise netti:

Gerçek değil dedim zaten. Kimseyle konuşmadım, kimse beni aramadı.

MARSİLYA’DA GERGİN GÜNLER: ANTRENMAN KRİZİ

De Zerbi’nin son günlerde Marsilya’da yaşadıkları da gündemden düşmüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, İtalyan teknik adam oyuncularla ciddi bir anlaşmazlık yaşadı ve bu nedenle takım antrenmanlarını yönlendirmeyi reddetti. Bu kriz sırasında kulübün sportif danışmanı Mehdi Benatia’nın devreye girerek ortamı yatıştırdığı belirtildi.

Bu olaylar, kulüp içerisindeki uyumun sorgulanmasına yol açarken De Zerbi’nin geleceğine dair spekülasyonların da artmasına neden oldu. Ancak İtalyan teknik direktör, tüm bu gelişmelere rağmen görevine odaklandığını ve Marsilya’da kalmak istediğini yineliyor.

BRİGHTON DÖNEMİ VE AVRUPA’DAKİ YÜKSELİŞİ

De Zerbi’nin ismi son yıllarda Avrupa futbolunda yükselen teknik direktörler arasında anılıyor. Brighton’da Premier Lig'deki etkileyici performansı, özellikle genç oyuncularla kurduğu ilişkiler ve modern futbol anlayışıyla dikkat çekmişti. Sassuolo döneminde de Serie A'da pozitif futbol anlayışının temsilcisi olmuştu. Bu deneyimler, onu Avrupa’nın üst düzey kulüpleri için cazip bir aday haline getirdi.

Ancak De Zerbi, şu anki hedefinin Marsilya ile başarılı bir sezon geçirmek ve Ligue 1’de iddialı bir konumda kalmak olduğunu belirtiyor.

MİLAN CEPHESİNDE SESSİZLİK HAKİM

Öte yandan Milan yönetiminden De Zerbi iddialarıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Sergio Conceiçao'nun sezon sonunda ayrılması beklenirken, yeni teknik direktör arayışlarının devam ettiği biliniyor. Kulübün önümüzdeki haftalarda net bir rota belirlemesi bekleniyor.

Transfer sezonuna yaklaşıldıkça, De Zerbi gibi genç ve modern futbol anlayışını benimseyen isimlerin Avrupa devlerinin radarına girmesi şaşırtıcı değil. Ancak şu an için Roberto De Zerbi, Milan’dan gelen teklif söylentilerine tamamen kapalı.

Kariyerinde birçok kulüpte dikkat çeken hamleler yapan Roberto De Zerbi, bu kez spekülasyonları erkenden bastırdı. Marsilya’daki görevine sadık kalacağını açıklayan İtalyan teknik adam, Milan söylentilerini yalanlayarak gündemi değiştirdi. Şimdi gözler, sezon sonuna kadar Fransa’da neler yaşanacağına çevrilmiş durumda.