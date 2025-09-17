DEAŞ üyesi, Bursa'da saklandığı evde yakalandı!

DEAŞ üyesi, Bursa'da saklandığı evde yakalandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi A.Y. (25), saklandığı evde yakalandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla DEAŞ terör örgütü yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında A.Y. isimli şüphelinin, İnegöl ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi A.Y. saklandığı evde yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

