Death Stranding 2'de Avustralya sürprizi

Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding 2: On the Beach, yayınlanan yeni ön izleme içerikleriyle oyunculara oyunun dünyasına dair daha fazla fikir verdi. Bu içeriklere göre oyun, Meksika’da başlasa da zamanla oyuncuları büyük oranda Avustralya’ya taşıyor. Oynanışın merkezine yerleşen Avustralya, hem doğa koşulları hem de yeni kamera sistemiyle öne çıkıyor.

Game Rant yazarı Josh Cotts’un aktardığına göre, Avustralya’da geçen bölümler oyunculara yalnızca düşmanlarla değil, doğayla da mücadele etme zorunluluğu getiriyor. Yağmurla birlikte nehirlerin genişlemesi, kum fırtınalarının görüşü azaltması, depremlerin Sam Porter Bridges’ın dengesini bozması gibi detaylar oyunun gerçekçilik seviyesini artırıyor. Ayrıca gece-gündüz döngüsü de oynanış üzerinde doğrudan etkili.

Oyuncular, Sam’in çevikliğini artırmak için tekrar eden hareketlerle becerilerini geliştirebiliyor. Bu da açık dünyada ilerlemeyi daha dinamik ve stratejik hâle getiriyor. Yeni tanıtılan hava kamerası sistemi ise oyunculara kuş bakışı bir görünüm sunarak Avustralya’nın tehlikelerini önceden analiz etmelerine imkân tanıyor.

Avustralya yalnızca bir arka plan değil, oyunun aktif ve zorlayıcı bir karakteri gibi işleniyor. Haritanın karmaşıklığı, hava koşullarının etkisi ve oyuna özel mekanikler, Avustralya’yı Death Stranding 2'nin en etkileyici unsuru hâline getiriyor. Sam ve Fragile’ın öyküsü devam ederken, Avustralya bu yeni maceranın en çetin sınavı olacak gibi görünüyor.