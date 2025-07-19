Death Tank efsanesi fırtına gibi döndü

Flat Games’in geliştirdiği ve yine kendi bünyesinde yayımladığı Death Tank, orijinal olarak 2009’da Xbox 360 platformunda piyasaya sürüldü. Oyunun geçmişi ise 15 yıl öncesine, Sega Saturn dönemindeki bazı nişancı oyunlarına gizlenmiş bonus içeriklere kadar uzanıyor. O dönemde sadık bir hayran kitlesi kazanan oyun, şimdi yeniden düzenlenmiş haliyle oyuncuların karşısına çıkıyor.

Death Tank, klasik artilleri oyunları geleneğini sürdürse de, sıra tabanlı sistem yerine eş zamanlı çatışmalarla dikkat çekiyor. Oyuncular, atış yaparken açıyı ve gücü belirliyor; ancak atış gerçekleştikten sonra savunmasız kalmak gibi bir risk söz konusu. Bu dinamik, oyuncular arasında yüksek tempolu ve bol adrenalinli bir rekabet doğuruyor.

EŞ ZAMANLI SAVAŞIN HIZI BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Oyunun öne çıkan yönlerinden biri gerçek zamanlı savaş sistemi. Ekranda sekiz kişiye kadar çevrimiçi, dört kişiye kadar yerel çoklu oyuncu desteği sunuluyor. Ancak tek kişilik modda yapay zekâya karşı oynamak pek tat vermiyor.

Ulrich Steppberger’in 17 Temmuz 2025 tarihinde kaleme aldığı değerlendirmeye göre, "Gerçek zamanlı oynanış, kaotik ama oldukça keyifli bir atmosfer yaratıyor." Özellikle arkadaş grubuyla oynandığında ortaya çıkan tempolu savaşlar, oyunun asıl cazibesini oluşturuyor. Bu da Death Tank’i, nostalji ve rekabeti bir arada arayanlar için cazip kılıyor.

FİYATI TARTIŞMA YARATIYOR

Grafiksel açıdan minimal ama renkli efektlerle desteklenen Death Tank, çeşitli özel silahlarla oyun çeşitliliği sunuyor. Ancak içerik miktarına kıyasla belirlenen fiyatın yüksek oluşu, oyuncular arasında tartışmalara neden olmuş durumda. ABD piyasasında 15 dolarlık etiketle sunulan oyun, içerik-fiyat dengesi açısından beklentilerin altında kalıyor.

USK tarafından 12 yaş ve üzeri oyuncular için onaylanan Death Tank, özellikle eski oyunculara hitap eden yapısıyla dikkat çekiyor. Fakat daha kapsamlı ve derinlikli içerik bekleyen günümüz oyuncuları için tatmin edici bir deneyim olmayabilir.

Flat Games’in sade ve eski usul mekaniklere odaklanan bu oyunu, hatırlayanlar için nostaljik bir yolculuk, yeniler içinse tempolu bir tanışma fırsatı sunuyor. Ancak fiyat-performans dengesi hâlâ tartışmalı.