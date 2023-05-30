Debit kart nedir? Debit kart ne işe yarar?

Kişiye ait olan debit kart son zamanlarda internet ve nakitsiz alışverişlerde sıkça duyduğumuz bir karttır. Peki, debit kart nedir? Debit kart ne işe yarar?

Debit kart nedir? Debit kart ne işe yarar?

Kullanımı kolay olan debit kart her türlü alışverişlerde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Peki, debit kart nedir? Debit kart ne işe yarar?

Debit kart, maaş kartı, banka kartı ve hesap kartı isimleri ile bilinir. Kredi kartı kullanımında geri ödeme zorunluluğu olsa da debit kartta bu zorunluluk bulunmaz. Çünkü banka hesabınızda ne kadar para bulunuyorsa, sadece o kadar para kullanılabilirsiniz.

DEBİT KART NEDİR?

Debit kart, kişinin kendine ait banka hesabında bulunan parasını harcamaya yarayan karta denir.

Debit kart kullanımı çok kolaydır. Debit kartı yani hesap kartı almak da günümüzde çok kolaydır.

Debit kart, her türlü alışverişlerde rahatlıkla kullanılabilir. Debit kart, nakit para taşıma gereksinimini de azaltır. Oldukça güvenilir bir ödeme sistemi vardır.

DEBİT KART NE İŞE YARAR?

Debit kart, son zamanlarda adını çok duyduğumuz bir hesap kartıdır. Bu kartla pek çok farklı işlem kolaylıkla yapılabilir. Aynı zamanda Debit kart, nakit para taşıma gereksinimini de en aza indirir.

Debit kart ile yapılan alışverişlerde kişiler sadece banka hesabında bulunan parası kadar harcama yapabilir. Bu şekilde de debit kart sahipleri aşırı harcama yapmaktan kurtulur. Banka kartları yani debit kartlarda taksit imkanı bulunur. Bu nedenle de kredi kartlarından oldukça farklıdır. Ama kredi kartı ile taksitli alışveriş yaparken insanlar kendilerini durduramayabilir ve daha fazla harcama yapabilirler.

Debit kart, aslında kişinin kendi parasını bir kart içinde taşıması demektir. Debit kart sayesinde kişi yanında fazla nakit para taşımak zorunda kalmaz. Nakit para taşımanın bazı dezavantajları ve olumsuz yanlarından da insanları kurtarır. Nakit para taşırken kaybetme ve çaldırma gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama debit kartta bu gibi durumlar olsa da kart istenildiği anda iptal edilebilir.

DEBİT KART İLE ALIŞVERİŞ NASIL YAPILIR?

Debit kartlarla da artık kolaylıkla internetten alışveriş yapılabiliyor. İnternetten alışveriş yaparken ödeme seçenekleri arasından “banka kartı ile ödeme” seçeneğinin tercih edilmesi gerekir. Ardından karşınıza çıkan alana 16 hanelik banka numarasını, girdikten sonra telefonunuza gelecek tek kullanımlık şifreyi 180 saniye içinde girerek alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Her sitede bu imkan bulunmasa da günümüzde pek çok internet sitesinden güvenilir bir şekilde devit kart ile rahatlıkla ödeme yapılabiliyor.

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