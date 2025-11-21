Arsenal’in İngiliz yıldızı Declan Rice, teknik direktör Mikel Arteta’ya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki orta saha, Arteta’nın gelecekte futbol tarihinin en iyi teknik direktörleri arasında gösterileceğini söyledi.

'ARTETA İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Rice, Arteta’nın taktik bilgisinin ve liderliğinin kendisini bir üst seviyeye taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Onu şimdi yargılamayın. Her şeyi kazandığında yargılayın. Çünkü kazanacak. Onun altında oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Henüz genç bir teknik direktör ama bence tarihin en iyilerinden biri olacak."

'SANKİ KAFAMA UZAKTAN KUMANDA YERLEŞTİRMİŞ GİBİ'

Taktik açıdan Arteta'nın olağanüstü olduğunu söyleyen Rice, İspanyol çalıştırıcının maç hazırlığı süreçlerindeki detaycılığına vurgu yaparak, "Taktiksel olarak inanılmaz. Rakip analizinden oyun planına kadar her ayrıntıyı biliyor. Sahaya çıktığımda sadece futbol oynamaya odaklanıyorum. Sanki kafamın içinde bir uzaktan kumanda var ve onu Arteta yerleştirmiş gibi… Ne yapacağımı içgüdüsel olarak biliyorum.” diye konuştu.

Declan Rice’ın sözleri, Arsenal taraftarları arasında büyük yankı uyandırırken Arteta’nın oyuncuları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.