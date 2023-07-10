Deco'nun Arda Güler cevabı herkesi şaşkına çevirdi

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler'in transferi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Deco, "Arda Güler için ne oldu ve işler değişti?" şeklinde gelen soru karşısında ise Portekizli "Bilmiyorum" yanıtını verdi.



Deco, Arda Güler transferi için geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldi ve genç oyuncu ile birlikte Fenerbahçe ile görüşse de genç yıldız, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

İspanyol devi, 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonus karşılığında 18 yaşındaki futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.



Arda Güler, İspanyol devine imza attığı basın toplantısında ise, "Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez" sözlerini kullanmıştı.