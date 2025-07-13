Dededen yaz sıcağına dahiyane fikir! Torunu için köyde aquapark yaptı: 1,5 milyon izlendi

İstanbul’da 60 yaşına kadar yaşayan Ergün Saraç, 2020’deki korona virüs pandemisi nedeniyle ailesiyle Kastamonu’nun Ağlı ilçesi Kabacı köyü Halil Mahallesi’ndeki evine taşındı. Köydeki evlerinin bahçesinde çeşitli ürünler yetiştiren Saraç, İstanbul’dan gelen torunu için branda kullanarak havuz ve su kaydırağı yaptı.

Kendi aquaparkını oluşturan Saraç, gün içinde bahçede çalıştıktan sonra su kaydırağında kayarak ve havuza girerek serinliyor. Sıcak havanın keyfini bahçesindeki havuzda çıkaran Saraç, aquaparktaki görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Viral olan görüntüler, kısa sürede 1,5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

“KÖY BİZE İYİ GELMEYE BAŞLADI”

Pandemiyle köye döndüklerini ve daha mutlu bir hayat yaşamaya başladıklarını belirten Saraç, “Pandemide sokağa çıkma yasağı olduğunda bunun sorun olabileceğini fark ettik ve köy hikayemiz böyle başladı. Komşularımızın bahçelerde ürün yetiştirdiğini gördük, biz de başladık. Böylece köyde daha keyifli vakit geçiriyoruz. Önceden bayramlarda geliyorduk, birkaç gün bile duramıyorduk, çok sıkılıyorduk. Bahçe işine başlayınca, toprakla uğraşınca köy bize iyi gelmeye başladı. Artık köyden ayrılmak istemiyorum. Pandemide, köyde 5 bin metrekare alanda sıkıldık diye espri yapıyorduk. Ama İstanbul’da 80 metrekarede insanlar çileden çıkıyor” dedi.

“ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM”

Havuzu torunları için yaptığını, ancak sıcak havalarda kendisinin de sıkça kullandığını söyleyen Saraç, “Torunum köye gelecekti. O gelmeden bir havuz yapayım dedim. Ne eşim ne oğlum, ‘bırak, uçuk işler yapıyorsun’ diyerek destek olmadı. Köydekiler, ‘Ergün’ün kafası iyice gitmiş’ diyordu. Sonra hazırladım, kaymaya başlayınca ilgi odağı oldu. Çok güzel tepkiler aldım. Karşı köyden misafirlerimiz geldi. Çocuklar havuzu görünce ertesi gün tekrar geldi, ‘havuzda kayacağız’ dediler. O kadar mutlu oldular ki iyi ki yapmışım dedim. Maliyeti de yok. Bir çukur açıyorsun, brandaları koyuyorsun. Suyu akıtınca aquapark oluyor. İmkanımız var, tatile de gidiyoruz. Ama burası başka güzel” diye konuştu.

“1,5 MİLYON İNSANIN İZLEDİĞİNİ GÖRDÜM”

Sosyal medyada gösterilen büyük ilginin kendisini şaşırttığını ifade eden Saraç, “Torunumla video çekelim dedik. İstanbul’da Esenler Belediyesi’nin kurslarına gidiyorum. Erdal Şahin hocamız çok destek oldu, onun sayesinde kendi çapımda şarkı söylüyorum. Videoyu çekerken şarkı söyledim. Videoyu Kastamonu’daki sosyal medya sayfalarına gönderdim. İnsanlar çok güzel tepkiler verdi. Birkaç saat sonra baktığımda 1,5 milyon insanın izlediğini gördüm. Bu mutluluk bana yetiyor da artıyor” şeklinde konuştu.