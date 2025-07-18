Dedektif gibi iz sürdü saatler sonra kavuştu! Hikayenin sonunda insanlık kazandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da gümüş dükkanı işleten Sezen Mahmut, aracından indiğinde altın kesesinin olmadığı fark etti. Olayı ardından kamera kayıtlarını izleyerek dedektif gibi iz sürdü ve saatler sonunda altınlarına kavuştu. Hikayenin sonunda ise insanlık kazandı.

Olay, 14 Temmuz'da İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. Gümüş dükkanı işleten Sezer Mahmut, aracından indikten kısa bir süre sonra cebinde bulunan ve yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu belirtilen içinde altınların olduğu kesenin cebinde olmadığını fark etti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başlayan Mahmut, altınları yerden alan kişiyi tespit etti.

Dedektif gibi iz sürdü saatler sonra kavuştu! Hikayenin sonunda insanlık kazandı

Gittiği güzergahtaki diğer kameraları da takip eden Sezer Mahmut, çevredeki esnafın yardımıyla kişinin kimliğini öğrendi ve evine ulaştı. Altınları alan kişinin Ahmet Ali Osman (24), adında sara hastası olduğunu ve olay günü rahatsızlanarak hastaneye gittiğini öğrenen Mahmut, altınları bulan kişiden aldı.

Dedektif gibi iz sürdü saatler sonra kavuştu! Hikayenin sonunda insanlık kazandı

"ALTINLARI OLDUĞU GİBİ BANA TESLİM ETTİLER"

Gümüşçü Sezer Mahmut, "Pazartesi günü ayın 14'ünde aracımdan indiğimde yaklaşık 50 bin lira değerindeki altının üzerimde olmadığını fark ettim. İnerken düşürmüşüm. Dolayısıyla çevredeki bütün kameraları incelemeye aldım. Sonrasında karakola gittim. Gereken şikayeti karakolda yaptım. Daha sonra kendi çabalarımla, kişinin geldiği istikametteki bütün kameraları tek tek incelediğimde, şahsı buldum. Kendi çabamla buldum.

Dedektif gibi iz sürdü saatler sonra kavuştu! Hikayenin sonunda insanlık kazandı​​​​​​​

Sonrasında çevredeki esnaf o şahsı tanıdığını söyledi ve şahsın evine gittim. Şahsın sara hastası olduğunu gördüm. Ailenin gerçekten mağdur bir durumda olduğunu fark ettim. Altınlara hiç dokunmamışlar. Olduğu gibi bana teslim ettiler. Aslında teslim edecekmiş, hastalığından dolayı teslim edememiş. Hastaneye gitmiş. Böyle bir olay başımızdan geçti. Hasta olduğu için ben de gereken maddi desteği kendisine gösterdim. Türk halkından da kendisine yardım etmesini rica ediyorum" dedi.

Dedektif gibi iz sürdü saatler sonra kavuştu! Hikayenin sonunda insanlık kazandı​​​​​​​

'KÖTÜ NİYETLİ OLSAYDIM TEDAVİM İÇİN HARCARDIM'

Altın kesesini yerde bulup alan Ahmet Ali Osman ise, "Ben sara hastasıyım. Tedavi için hastaneye gidiyordum. Daha sonra yolda giderken bankanın önünde bir kese buldum. Açtığımda içinde altın gördüm. Kimse görmeden cebime koydum. Daha sonra hastaneye gittim. Hastaneden geldikten sonra karakola gidip teslim edecektim. Sonra daha kötü hastalandım ve karakola gidemedim.

Dedektif gibi iz sürdü saatler sonra kavuştu! Hikayenin sonunda insanlık kazandı​​​​​​​

Bir sonraki gün karakola gidip teslim edecektim. Daha sonra ağabey geldi bana. Altınları kendisine teslim ettim. Kötü niyetli biri olsaydım, hastayım tedavimde harcardım. O an gidip bozdururdum; ama ben böyle bir şey yapmadım. Yapsaydım altınlar bugün burada olmazdı" şeklinde ifade etti.

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