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Dedeoğulları davası: Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Konya'da aynı aileden yedi kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık Mehmet Altun'a yedi kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 18:56
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Dedeoğulları davası: Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası

Dedeoğulları davası: Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası
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Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi 30 Temmuz 2021’de katleden Mehmet Altun’un yargılandığı davada, Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası, diğer sanıklar için beraat kararı verildi.

Konya'nın Meram ilçesinde 12 Mayıs 2021 tarihinde Keleş ve Çalık aileleri tarafından ırkçı saldırıya maruz bırakılan Dedeoğluları ailesinden 7 kişinin, saldırının ardından gereken koruma tedbirlerinin alınmaması sonucu 30 Temmuz 2021’de tetikçi Mehmet Altun tarafından katledilmesine ilişkin açılan davanın duruşması görüldü. Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Diğer sanıklar için beraat kararı verildi. 

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