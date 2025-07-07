Dedikleri çıkan gazeteci Ali Tarakçı 3’lü masada buluşacak isimleri saydı! Bahçeli’nin kurduğu büyük oyunu açıkladı

Gazeteci Ali Tarakçı, Zanka TV Youtube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Tarakçı, “Ben şimdi bomba bir kulis bilgisi paylaşayım” diyerek önemli bilgileri paylaştı.

Tarakçı, şunları kaydetti:

“KİMSE ŞAŞIRMASIN”

Ben şimdi bomba bir kulis bilgisi paylaşayım. Önümüzdeki günlerde Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özer üçlü buluşurlarsa kimse şaşırmasın.

8 Eylül tarihine kadar yani PKK'nın silah bırakma olayları da dahil olmak üzere kayyum meselesinden vazgeçilme, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyeleri ile ilgili bir süreç gelirse de kimse şaşırmasın.

İki tane önemli gelişme oldu.

Bir tanesi; Ekrem İmamoğlu cezaevinden Türkiye'nin biran önce parlamenter sisteme dönmesi gerektiğine yönelik olarak açıklama yaptı.

Arka planda acaba anayasal değişikliğin içerisinde bu tartışılıyor mu diye sormak gerekiyor.

Ve yine Devlet Bahçeli, bir açıklama yaptı. Bakın bunu belki gözden kamuoyu kaçırdı.

Fethi Yıldız bunu yayınladı. Çok ilginç bu açıklama aslında neyin habercisi olduğunu söyleyeceğim.

Fethi Yıldız bir tweet attı. Ferit Yıldız önce onu söyleyelim. Genel başkan yardımcısı, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu MHP'nin genel başkan yardımcısı ve Anayasa Komisyonu üyesi ve İstanbul milletvekili dedi ki attığı tweeti aynen okuyorum.

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“BAHÇELİ'NİN NASIL BİR OYUN KURDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Kurulan oyunun aslında hiçbir gelişmenin o kurulan oyundan bağımsız olmadığını çok iyi anlatan bir mesele ve Bahçeli'nin nasıl bir oyun kurduğunu gösteriyor.

Bak liderimiz Sayın Devlet Bahçeli CHP'nin 38. kurultayı ile görülen mutlak butlan davası ve duruşmanın 8 Eylülle ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri yoktur.

Devlet Bahçeli diyor ki, ‘Mutlak butlan davasının bizim nazarımızda hiçbir değeri falan yoktur.’ Bu mahkemelere talimattır.

Önce onu söyleyeyim. 8 Eylül davası bitecek kardeşim.

Bak devam ediyor. Fakat CHP'nin kendi içinde birlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması Türk demokrasinin hayrına olacağı kanaatindeydi.

Bu ne demek? Bu şu demek. CHP kendi içerisinde bölünemez. Bu tartışmalara giremez. Bu sürece zarar verir.