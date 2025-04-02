DeepSeek Türkiye'de yapay zeka pazarını sarsacak mı?

Çin merkezli DeepSeek firmasının geliştirdiği bu yeni nesil sohbet robotu, ChatGPT ve Gemini gibi küresel rakipleriyle yarışacak iddialı özellikler sunuyor.

128K BAĞLAM PENCERESİ VE ÜCRETSİZ KULLANIM AVANTAJI

DeepSeek Chat'in en dikkat çeken özelliği, 128 bin tokenlık dev bağlam penceresi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, uzun dokümanları analiz edebiliyor, karmaşık sorulara daha tutarlı yanıtlar alabiliyor. Ayrıca, ücretsiz olarak sunulan bu hizmet, ChatGPT Plus'ın aksine kredi kartı bilgisi gerektirmeden kullanılabiliyor.

DOSYA OKUMA ÖZELLİĞİ İLE RAKİP TANIMIYOR

Kullanıcılar, PDF, Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını doğrudan yükleyerek içeriklerini analiz ettirebiliyor. Özellikle öğrenciler, araştırmacılar ve iş profesyonelleri, bu özellik sayesinde zaman kazanıyor. DeepSeek Chat, Türkçe dahil birçok dilde yüksek performans göstererek yerel ve uluslararası kullanıcıların ilgisini çekiyor.

TÜRKİYE'DE YAPAY ZEKA PAZARINI SARSACAK MI?

Şu an için Türkçe dil desteğiyle öne çıkan DeepSeek, özellikle yerli alternatif arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek haline geldi. Uzmanlar, "Eğer Türkiye'de etkili bir pazarlama stratejisi izler ve yerel ihtiyaçlara odaklanırsa, DeepSeek Chat, ChatGPT'nin tahtını sallayabilir" yorumunu yapıyor.

DEEPSEEK'İN GELECEK GÜNCELLEMELERİNDE NELER OLACAK?

Sesli asistan özelliği

Görsel analiz yeteneği (multimodal AI)

Türkçe dil modelinin daha da geliştirilmesi

Şirketin bu hamleleri, Türkiye'deki yapay zeka kullanımını hızlandırabilir. Peki siz, DeepSeek'i denediniz mi? Yapay zeka sohbet robotları arasında hangisini tercih ediyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz.