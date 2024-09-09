Defans uyudu golü yedik

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Defans uyudu golü yedik

İzlanda millilerimiz karşısında 1-1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında millilerimiz İzlanda ile kozlarını paylaşıyor.

İzmir Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken İzlanda filelerimizi havalandırdı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında sağ taraftan köşe vuruşu kullanan İzlanda'da defansın bir anlık hatası sonrası boşta kalıp yükselen Palsson fileleri havalandırdı. Karşılaşmada durum 1-1.

Gruptaki ilk maçında Karadağ'ı mağlup eden İzlanda 3 puanla lider durumda yer alırken Galler ile berabere kalan millilerimiz 1 puanla 3. sırada

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