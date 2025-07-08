Defileye canlı karga ile katıldı! Cardi B’yi görenlerin ağzı açık kaldı

Hem açıklamalarıyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Cardi B, bu kez elinde taşıdığı karga ile gündeme geldi.

KOSTÜMÜ GÜNDEME OTURDU!

Ünlü şarkıcı, bu kez Paris'teki Schiaparelli defilesine katıldığı kostüm ile elinde taşıdığı canlı kargayla adeta gündeme oturdu.

CANLI KARGA İLE DEFİLEYE KATILDI

Cardi B, Paris'teki Schiaparelli defilesine görünümünü tamamlamak için canlı bir karga ile katıldı.

DAVETLİLERİN AĞZI AÇIK KALDI

Ünlü şarkıcının elinde kargayı gören davetlilerin ağızlar açık kaldı. Görenler o anları kaydetmeye başladı.