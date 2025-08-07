Define avcıları suçüstü yakalandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars Emniyet ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor. Yapılan operasyonda definecilere suçüstü baskın yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 1 ikametgahta kaçak kazı yapılacağı bilgi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen KOM ekipleri, ikametgah yapılan operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yapan M.M. (65), M.A. (51), B.Ç. (50), M.M. (28) ve M.A. (22) suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, polis 1 yeraltı görüntüleme sistemi ile birlikte çok sayıda kazı malzemesine el koydu.

Kaçak kazı yapan şüpheli 5 kişi hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

