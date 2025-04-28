Define avcıları suçüstü yakalandı

Selim'de define avcısı 5 kişi jandarma ekiplerince kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür miraslarını korumak amacıyla, Selim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Kars'ın Selim ilçesi Çaybaşı köyü sınırları içerisinde 5 kişinin izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma düzenlediği operasyonla define avcısı 5 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Kazı yapılan alanda jandarma ekiplerince yapılan aramada, 2 dedektör,1 el telsizi, 2 kürek ve 1 levye ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 define avcısı çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.