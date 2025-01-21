Defineci açtığı dev tünelde yakalandı

Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 4 günlük teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

Adrese giden ekipler, saman balyalarıyla gizlenmiş 2 metre derinliğinde yaklaşık 36 metre uzunluğunda tünelde kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı.

Yapılan aramalarda 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü, 2 bakır çubuk ve birçok materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.