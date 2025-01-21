Defineci açtığı dev tünelde yakalandı

Kaynak: İHA

Aksaray'da define bulmak için kaçak kazı yapan şahıs, saman balyalarıyla gizlediği 36 metre uzunluğundaki tünelde jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler 4 günlük teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

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Adrese giden ekipler, saman balyalarıyla gizlenmiş 2 metre derinliğinde yaklaşık 36 metre uzunluğunda tünelde kazı yapan şahsı suçüstü yakaladı.

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Yapılan aramalarda 1 dedektör, 1 görüntü ünitesi, 3 detektör arama başlığı, 1 arama çubuğu, 1 görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 şarj adaptörü, 2 bakır çubuk ve birçok materyaller ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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