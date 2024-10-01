Defineciler 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattı

Sumbas ilçesi Mehmetli beldesi sınırları içerisinde bulunan ve oldukça dik bir yamaca kurulu Çem Kalesi'nin içi ve çevresinde bulunan ören yeri definecilerin akınına uğradı.

Kale içerisinde birçok noktada kaçak kazı yapanlar tarafından açılmış çukurların yanı sıra kaleye yaklaşık 500 metre mefasede bulunan ve bilim insanları tarafından Roma veya Frigya dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık anıt karot diye tabir edilen aletle delinmek suretiyle içerisine dinamit lokumları yerleştirilerek patlatılmış olarak bulundu.

Bölgede herhangi bir kazı çalışması veya güvenlik tedbiri olmadığını dile getiren Mehmetli Beldesi Belediyesi Meclis üyesi Ertuğrul Aktaş, "Bulunduğumuz yer itibarıyla Çem Kalesi bizim tarihi zenginliğimiz. Buraların daha iyi muhafaza edilmesi için buralarda atıl durumdan vazgeçip mümkünse restorasyon yapılması için girişimlerimiz var" dedi.

Aktaş "Burada bir güvenlik açığı var. Bizim Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan yardım istememizin asıl amacı buraların turizme açılabilmesi için en azından kaçak kazıları önleyip burayı güvenli hale getirip buraya ziyarete gelenlere açılması lazım. Burası Çukurova'nın gözde yerlerinden bir tanesi" diye konuştu.