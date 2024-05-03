Defineciler izleyicilerden tam not aldı

Tumgan, Yozgat'ta tiyatroya olan ilginin azalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Özellikle gençlerimiz ve sosyal yaşantımızda popüler kültürün etkisi altında, insanlar sahne sanatlarına olan ilgilerini yitiriyorlar. Tiyatro yerine sosyal medya videoları ve kısa içeriklerle vakit geçiriyorlar. Halbuki, tiyatro gibi canlı ve mesaj yüklü bir sanat dalıyla bu ihtiyaçlarını karşılasalar, toplumumuz daha iyi bir noktada olabilir. Biz bir ödenekli tiyatro olarak, Bakanlığın maddi desteğiyle oyunlarımızı sergiliyoruz ve bilet fiyatlarımızı 100 lira gibi makul bir seviyede tutuyoruz" şeklinde konuştu