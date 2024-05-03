Defineciler izleyicilerden tam not aldı

Tiyatro Sürmeli'nin Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, "Defineciler, topluluğumuzun 25. sanat yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hazırladığımız bir eser. Yazarı ve yönetmeni olarak bu projede yer aldım. Oyun, zengin olma umuduyla bir harita peşinde düşen iki arkadaşın hikayesini konu alıyor. Ancak bu hayal, onları büyük bir dolandırıcılık serüvenine sürüklüyor. Yola çıkan bu iki dost, peşinde oldukları zenginlik uğruna birçok şeyi geride bırakıyorlar ve sonunda gerçek hayatta sağlam bir iş düzeni kurarak hayata tutunmaya çalışıyorlar" diye belirtti.