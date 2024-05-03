Defineciler izleyicilerden tam not aldı

Defineciler izleyicilerden tam not aldı
Kaynak: İHA
Yozgat'ın sahne sanatları alanındaki öncüsü Tiyatro Sürmeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Soner Tumgan'ın kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği "Defineciler" isimli komedi oyunuyla izleyicilerden tam puan topladı.
1/5
Defineciler izleyicilerden tam not aldı 1

Bu yıl 25. sanat yılını kutlayan Tiyatro Sürmeli, kuruluşundan bu yana Yozgat halkına tiyatro aşkını aşılayarak, Anadolu'da süregelen bir geleneği sürdürüyor.

2/5
Defineciler izleyicilerden tam not aldı 2

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün salonunda sahnelenen bu tek perdelik eserde, zengin olma hayalleri kuran ve define peşinde koşan iki dostun, dolandırıcılıkla örülü maceraları seyircilere aktarılıyor.

3/5
Defineciler izleyicilerden tam not aldı 3

Efsanevi Hürrem Sultan'ın kayıp hazinesinin izini süren bu iki dostun öyküsü, izleyenleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Yöresel şive ve başarılı senaryosuyla beğeni kazanan "Defineciler" oyununun gala gecesi, 23 Mayıs'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilecek.

4/5
Defineciler izleyicilerden tam not aldı 4

Tiyatro Sürmeli'nin Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan, "Defineciler, topluluğumuzun 25. sanat yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle hazırladığımız bir eser. Yazarı ve yönetmeni olarak bu projede yer aldım. Oyun, zengin olma umuduyla bir harita peşinde düşen iki arkadaşın hikayesini konu alıyor. Ancak bu hayal, onları büyük bir dolandırıcılık serüvenine sürüklüyor. Yola çıkan bu iki dost, peşinde oldukları zenginlik uğruna birçok şeyi geride bırakıyorlar ve sonunda gerçek hayatta sağlam bir iş düzeni kurarak hayata tutunmaya çalışıyorlar" diye belirtti.

5/5
Defineciler izleyicilerden tam not aldı 5

Tumgan, Yozgat'ta tiyatroya olan ilginin azalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Özellikle gençlerimiz ve sosyal yaşantımızda popüler kültürün etkisi altında, insanlar sahne sanatlarına olan ilgilerini yitiriyorlar. Tiyatro yerine sosyal medya videoları ve kısa içeriklerle vakit geçiriyorlar. Halbuki, tiyatro gibi canlı ve mesaj yüklü bir sanat dalıyla bu ihtiyaçlarını karşılasalar, toplumumuz daha iyi bir noktada olabilir. Biz bir ödenekli tiyatro olarak, Bakanlığın maddi desteğiyle oyunlarımızı sergiliyoruz ve bilet fiyatlarımızı 100 lira gibi makul bir seviyede tutuyoruz" şeklinde konuştu

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı?
Eurovision 2024 nerede ve ne zaman yapılacak? Türkiye katılacak mı?
Sinema sektörüne milyonlarca lira destek
Sinema sektörüne milyonlarca lira destek
Dünyaca ünlü çizgi film Scooby-Doo Netflix dizisi oluyor
Dünyaca ünlü çizgi film Scooby-Doo Netflix dizisi oluyor
Her kütüphanede bulunması gereken 10 şiir kitabı
Her kütüphanede bulunması gereken 10 şiir kitabı
20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör
20. Ankara Kitap Fuarı kapılarını açtı. Onur konuğu Prof. Dr. Celal Şengör
Mutlaka okunması gereken dünya klasikleri
Mutlaka okunması gereken dünya klasikleri