Defineciler şehit mezarlığının etrafını delik deşik etti

Defineciler şehit mezarlığının etrafını delik deşik etti
Kaynak: İHA

Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan şehit mezarlığı definecilerin hedefi haline geldi.

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Defineciler şehit mezarlığının etrafını delik deşik etti 1

Balkan Savaşları sırasında 1315 yılında şehit olan bir Mehmetçiğin kabristanı çevresinde kazılar yapıldığı görüldü.

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Defineciler şehit mezarlığının etrafını delik deşik etti 2

Definecilerin savaş döneminden kalan altınların burada gömülü olduğunu düşünerek gerçekleştirdiği bu kazılar, mezarlığın çevresinde ve belediye tarafından restore edilerek anıta çevrilen alanın içinde derin çukurlar oluşturdu.

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Defineciler şehit mezarlığının etrafını delik deşik etti 3

Olay yerinden geçen ve şehit mezarını ziyaret eden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Vatandaşlardan Nuh Baş, sık sık hava almak için bu bölgeye geldiğini ve şehide dua okuduğunu belirterek, yetkililerin mezarlığın etrafını daha güvenli ve düzenli hale getirmesini umduğunu ifade etti.

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Defineciler şehit mezarlığının etrafını delik deşik etti 4

Baş, burada define bulunmadığını ve kazı yapmanın anlamsız olduğunu vurgulayarak, "Burada kazı yapmanın hiçbir manası yok. Saygı olması lazım, sonuçta burada bir şehit var. Burada define yok, buraları boşuna kazmayın, zamanınızı da boşuna harcamayın" şeklinde konuştu.

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Defineciler şehit mezarlığının etrafını delik deşik etti 5

Akrabalarıyla pikniğe gelen Arif Ceyhan da, kazı çalışmalarını gördüğünde define arandığını anladığını belirtti. Ceyhan, sık sık çocuklarla birlikte bu bölgeye geldiklerini ve mezarlığın yanında bir şey bulunacağını düşünenlerin yanıldığını söyledi.

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Defineciler şehit mezarlığının etrafını delik deşik etti 6

Ceyhan, "Mezarlığın yanı olduğu için burada bir şey var sanıyorlar halbuki boş. Buralar zaten geçmişte köylüler tarafından bilinen yerlerdir. Eğer ki burada bir şey olsaydı eskiden köylüler çıkarırdı. Bu definecilerin açtığı çukurlar hem insanlara hem doğaya zararı var, vatandaşın biri yürürken çukuru göremeyip düşebilir" ifadelerini kullandı.

Şehit mezarlığının bu şekilde tahrip edilmesi, toplumda büyük tepkiye yol açarken, vatandaşlar yetkililerden acil önlem alarak mezarlığın güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

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