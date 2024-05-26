Defineciler şehit mezarlığının etrafını delik deşik etti

Ceyhan, "Mezarlığın yanı olduğu için burada bir şey var sanıyorlar halbuki boş. Buralar zaten geçmişte köylüler tarafından bilinen yerlerdir. Eğer ki burada bir şey olsaydı eskiden köylüler çıkarırdı. Bu definecilerin açtığı çukurlar hem insanlara hem doğaya zararı var, vatandaşın biri yürürken çukuru göremeyip düşebilir" ifadelerini kullandı.

Şehit mezarlığının bu şekilde tahrip edilmesi, toplumda büyük tepkiye yol açarken, vatandaşlar yetkililerden acil önlem alarak mezarlığın güvenli hale getirilmesini talep ediyor.