Defne Akçakayalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı! Sosyete camiası gözyaşlarına boğuldu

Miami'de hayatını kaybeden iş insanı Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucuları Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, tatil için gittiği Miami'deki evde ölü bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

İş insanı Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu çiftinin kızının cenazesi Türkiye'ye getirildi. Akçakayalıoğlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğlen cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene çiftin yakınlarının yanı sıra Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören de katıldı. Cenaze törenin ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

