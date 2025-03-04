Defne çocuk korosuna katılım başvuruları başladı

Kaynak: İHA
Defne çocuk korosuna katılım başvuruları başladı

Hatay'ın Defne ilçesinde kurulacak olan çocuk korosuna başvurular başladı.

Asrın felaketinin izlerinin silindiği Hatay'da Defne Belediyesi, afetzede çocukların deprem psikolojisini atlamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Defne Belediyesi ve Çocuk Dostu Köy Derneği iş birliğinde kurulacak olan Defne Çocuk Korosu'na katılmak isteyen çocuklar için başvurular başladı. Müziğe ilgi duyan çocukların davet edildiği koro için 8-14 yaş arasındaki çocuklar, Defne Belediyesi Girne Mansuroğlu Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nden başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi 8 Mart, seçmelerse 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, geleceğin seslerini birlikte keşfedelim sloganıyla çocukları Defne Çocuk Korosu'na katılmaya davet etti.

Defne çocuk korosuna katılım başvuruları başladı

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