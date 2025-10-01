Defne Kurt tarihe adını yazdırdı! Beşi bir yerde

Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği 5 şampiyonluk ile Türkiye'nin daha önce 2 olan altın madalya sayısını 7'ye yükseltti.

Türkiye, organizasyonu 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile 73 ülke arasında 12. sırada tamamlarken, bu başarıda en büyük pay Defne Kurt'un oldu.

24 yaşındaki sporcu, kadınlar 50 ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü ile 200 metre bireysel karışıkta zirveye çıkarak bir dünya şampiyonasında 5 altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

AVRUPA REKORU KIRDI

Yüzmeye 9 yaşında başlayan Defne Kurt, geçirdiği talihsiz bir kazanın ardından omurgasında yaşadığı kırık nedeniyle uzun süre fiziksel zorluklarla mücadele etti.

Hazırlık sürecinde hem fizyoterapi hem de yoğun antrenman programının yanı sıra zihinsel dayanıklılığına ağırlık veren milli yüzücü, aylar süren yoğun çalışmanın karşılığını Singapur'da aldı.

Defne Kurt, 50 metre serbest kategorisinde 27.21'lik derecesiyle Avrupa ve şampiyona rekorunu kırdı.

Milli sporcu, 100 metre kelebek disiplininde ise 1.03.91 ile Avrupa rekorunu kırarak şampiyonaya bir rekora daha imza attı.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ MADALYALARI

2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası'ndan önce Türkiye'nin 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyası bulunuyor.

Milli takımın organizasyondaki diğer altın madalyaları 2017'de 50 metre kelebek S5 disiplininde Beytullah Eroğlu'ndan, 2022'de ise 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sümeyye Boyacı'dan geldi.