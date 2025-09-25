Defne Kurt’tan tarihi zafer! Dünya şampiyonu oldu, Avrupa rekoru kırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli yüzücümüz Defne Kurt, Singapur’da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kelebek S10 kategorisinde altın madalya kazandı. 25 yaşındaki sporcu, elde ettiği dereceyle Avrupa rekorunu da kırarak tarihe geçti.

Türk sporu, uluslararası arenada bir gurur daha yaşadı.

Singapur’da devam eden Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Defne Kurt, 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

defne-1.jpg

Bu sonuçla sadece dünya şampiyonu olmakla kalmayan Kurt, aynı zamanda Avrupa rekorunun yeni sahibi oldu. Başarılı sporcu, şampiyonadaki üçüncü altın madalyasına ulaşarak Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

basliksiz-1-0000-950x600-85thumbd-defnekurt-manset-21042014095243.jpg

DEFNE KURT KİMDİR?

Defne Kurt, 4 Mayıs 2000’de İstanbul’da dünyaya geldi. Spor hayatına Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde başlayan Kurt, eğitimini Bahçeşehir Kolejinde sürdürdü.

Türk yüzme tarihinin en önemli isimlerinden biri olan milli sporcu, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı’dan (2022) sonra dünya şampiyonu olan üçüncü para yüzücümüz unvanını taşıyor.

Kariyerinin ilk önemli başarısını 2018’de Avusturya’nın Graz kentinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda elde eden Kurt, 200 metre sırtüstü yarışında 2.21.05’lik derecesiyle bronz madalya kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

basliksiz-1-0001-singapurda-sampiyon-defne-kurt-isindetayi.jpg

DEFNE KURT’UN BAŞARILARI

Türkiye’de düzenlenen çeşitli şampiyonalarda çok sayıda altın madalya kazandı.

Avrupa ve dünya para yüzme şampiyonalarında finale yükselerek ülkemizi defalarca temsil etti.

2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda Türkiye adına mücadele etti.

2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 100 metre kelebek S10 kategorisinde 1.03.91’lik derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa rekorunu kırdı. Bu zafer, Kurt’un şampiyonadaki üçüncü altın madalyası oldu.

