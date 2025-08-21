Defne Samyeli ROK'u yerin dibine soktu. Sen misin mezhepçilik yapan

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Rasim Ozan Kütahyalı’nın (ROK) kendisi hakkında yaptığı etnik ve mezhepsel yorumlara sert bir yanıtla gündeme damga vurdu. Kütahyalı’nın, Samyeli’nin “Türk’üm” açıklamasına karşılık “Malatyalı Alevi bir ailenin kızı, Kürt de olabilir, asimile olmuş” ifadeleri, yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Samyeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahyalı’yı yalancılıkla suçlayarak, “Ateş olsan ancak cirmin kadar yer yakarsın” dedi. Tartışma, Samyeli’nin bir programda “Türkiyeli değil, Türk’üm” demesiyle başladı. Kütahyalı, bu sözleri hedef alarak Samyeli’nin Malatyalı ve Alevi kökenli olduğunu, hatta Kürt olabileceğini iddia etti.

Daha önce de Ece Üner gibi isimleri benzer şekilde hedef alan Kütahyalı, mezhep ve etnik kimlik üzerinden yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çekiyor. Samyeli, bu iddialara karşı net bir duruş sergileyerek, Malatyalı ya da Alevi olmadığını, İstanbul doğumlu olduğunu vurguladı.

“Malatyalı ve Alevi olsam da bu, Türk olduğum gerçeğini değiştirmez” diyen Samyeli, Kütahyalı’yı “ipleri başkalarının elinde olan bir trol” olarak nitelendirdi. Samyeli, açıklamasında, “Türk’üm dedim diye neden tetiklendin? Sana verilen görev icabı mı? Etnik kimlik vurgularıyla ulus devlet birliğini yok etmek mi istiyorsun?” diyerek Kütahyalı’nın niyetini sorguladı.

Ünlü sanatçı, bu tür söylemlerin toplumda ayrıştırıcı bir etki yarattığını belirterek, “Bunların sözüne itibar eden ya kasıtlıdır, ya trolldür, ya da akıl yoksunudur” ifadeleriyle tepkisini sertleştirdi. Samyeli, Malatyalı ve Alevi vatandaşları kucakladığını da ekleyerek, bu kimliklerin tartışma konusu yapılmasına karşı çıktı.

Kütahyalı’nın geçmişte de benzer polemiklerle gündeme geldiğini hatırlatan Samyeli, “Bu zatın neye hizmet ettiğini şanlı geçmişi ortaya koyuyor” dedi. Kendisini Atatürk sevdalısı olarak tanımlayan Samyeli, “saf vatandaşların” bu tür söylemlere kanmaması için gerçeği açıklama gereği duyduğunu belirtti.

Tartışma, sosyal medyada geniş yankı bulurken, Samyeli’nin cevabı destek topladı. Kamuoyu, Kütahyalı’nın ayrıştırıcı söylemlerine karşı Samyeli’nin duruşunu konuşuyor.