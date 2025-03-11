Defne Samyeli'nin evlilik kriteri şoke etti! 'Doğru kişiyi bulursam evlenirim' demişti

Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahneye çıkamadan önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Samyeli’ye geçtiğimiz günlerde "Doğru kişiyi bulursam 24 saatte evlenirim” açıklaması hatırlatıldı. Ünlü sunucu evlilik ile ilgili kriterlerini şöyle açıkladı.

“FARKLI BOYUT KAZANDIRACAK BİRİ”

"Çok genç yaşta evlenip anne olduğum ve evlilik hayatını uzun uzun yaşadığım için evlilikle ilgili birçok konuda tatmin oldum. Bu saatten sonra, hayatıma çok farklı bir boyut kazandıracaksa biriyle evli olabilirim.

"GÜVEN ÇOK ÖNEMLİ"

Şu anda benim için en önemli olan elbette ki aşk ama güven çok daha önemli. Arkadaşlığı sağlayabilmek ve hayatın içinde önceliklerimizin aynı olması da önemli."

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, 1972 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Samyeli, İstanbullu bir amiral olan babası Haluk Samyeli ve Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen, otelcilik eğitimi almış annesi Sendegül Samyeli’nin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Nişantaşı Anadolu Lisesi’nde başladı. Samyeli, buradan üçüncülükle mezun oldu. Ardından Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne girdi. Defne Samyeli iş hayatının yoğunluğu nedeniyle bu bölümü tamamlayamadı. Yatay geçiş yaptığı İş İdaresi Bölümü’nden mezun oldu.

HABER BÜLTENİ SUNDU

Kariyerine 1991 yılında katıldığı Magic Box (sonradan Inter Star) güzellik yarışmasında Türkiye üçüncü güzeli seçilerek adım attı. Aynı yıl Senegal’de düzenlenen Avrupa Güzellik Yarışması’nda da dördüncü oldu. Birincinin elenmesiyle üçüncülük tacını aldı. Televizyonculuğa “İyi Günler Türkiye” sabah programıyla başlayan Samyeli, ardından Kanal D’de Tuncay Özkan yönetiminde ana haber bültenini sundu ve farklı sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü. Show TV’de ana haber editörlüğü ve sunuculuğu, Milliyet ve Güneş gazetelerinde köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu. 2010 yılında ATV’de “Defne Her Şey Bambaşka” programını sundu.

KURTLAR VADİSİ PUSU DİZİSİNDE ROL ALDI

Müzikle de ilgilenen Samyeli, 1994’te Melih Kibar şarkılarından oluşan “Tek Başına” albümünü çıkardı ve müzikal tiyatro tutkusunu geliştirmek için Türkiye’de Belkıs Aran, Gül Sabar, Tülay Uyar gibi isimlerden, New York’ta ise Bruce Kolb’tan şan eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerinde ise “Kurtlar Vadisi Pusu” (Ajan Zeynep), “İstanbullu Gelin”, “Hekimoğlu” ve “Sol Yanım” gibi dizilerde rol aldı.

KANSERE YAKALANDI

Kişisel hayatında, 1995’te mimar Eren Talu ile evlendi. Defne Samyeli’nin, bu evlilikten Deren (1996) ve Derin (2003) adında iki kızı dünyaya geldi. Çift 2011’de boşandı. 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalandı. Samyeli, New York’ta tedavi görüp iyileşti. Samyeli, fit görünümü ve güzelliğiyle de dikkat çekiyor.