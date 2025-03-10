Defne Samyeli'nin gençlik sırrı ortaya çıktı! Kim der ki 52 yaşında

İki çocuk annesi 52 yaşındaki Defne Samyeli, hemcinslerine güzellik rutinlerinden bahsetti. Kusursuz cildiyle gündem olan Defne Samyeli'nin ilerleyen yaşına rağmen hem yüzünün hem de fiziğinin genç kalması dikkatleri üzerine çekiyor.

Defne Samyeli, Kadınlar Günü’nde hemcinslerine mesaj verdi, güzellik rutinlerinden bahsetti. Şarkıcı, “Kadınların içinde bulunduğu hayat şartlarında yaşadıkları sıkıntılar ve duygu hallerini düşündüğümüzde hepimizin çok yaralı olduğunu görüyoruz" dedi.

" BİZ KADINLAR BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Ardından Samyeli, "Biz kadınlar, birbirimize sahip çıkmalıyız. Kadınlara çok şefkatsiz davranılan bu dünyada, biz birbirimize bu şefkati sunabilelim. Tüm kadınlara daha fazla sabır, güç ve neşe diliyorum” şeklinde konuştu.

GÜZELLİK SIRRI

Samyeli, günlük rutinlerinden de bahsetti. Sahne alan şarkıcı güzellik sırrını da açıkladı:

“Başkalarına, hatta kızlarıma da sıra dışı ama bana çok normal gelen rutinlerim var."

"SOĞUK SUYLA DUŞ ALIRIM"

"Uyanır uyanmaz kuru fırça ile vücudumu fırçalarım. Sonra soğuk suyla duş alırım. Biraz canım sıkılırsa ya gider spor yaparım, ya yüzüme bakım yaparım ya da yüzümü çalıştırırım."

"HAREKET İLAÇTIR"

"Bu benim hobim. Hareket ilaçtır. Bir de en önemlisi akıl sağlığını yerinde tutmak ve beyni çalıştırmak" ifadelerini kullandı.