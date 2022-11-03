Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun bu fotoğraflarını görenler şok oluyor! İşte, gündemden düşmeyen o pozlar

Deren Talu, Defne Samyeli ve Eren Talu'nun ilk kızı. Güzelliğiyle Defne Samyeli'ne benzeyen Deren, Instagram postlarıyla dikkat çekiyor. Defne Samyeli'nin güzellik yarışmasında üçüncü seçilmesi de kızlarının merak edilmesinde büyük bir etken. Hem mankenlik hem modellik yapan Deren Talu'yu inceleyelim.

DEREN, ANNESİNİN YENİ YAŞINI KUTLUYOR

Deren Talu'nun Instagram'a koyduğu annesi ve kardeşi ile olan fotoğrafı, neredeyse 22.000 kişi tarafından beğenildi. Kardeşi ve annesiyle olan aile pozları, tek başına verdiği pozlardan daha çok beğeni topladı.

DEREN VE ERKEK ARKADAŞININ YENİ YIL COŞKUSU

Deren Talu, yeni yıla girerken erkek arkadaşı Baran Tınaz ile bir fotoğraf serisi paylaştı. Instagram sayfasında en çok beğeni alan postlardan birisi bu oldu. Anlaşılan Deren'in takipçileri, onu mutlu ve âşık görmekten hoşlanıyor.

DEREN SİYAH ELBİSESİYLE IŞIK SAÇTI

Deren'in bir davetteki siyah transparan elbiseli paylaşımı, takipçileri tarafından övgüyle karşılandı. Yaklaşık 35.000 beğeni alan bu fotoğraf, çok konuşuldu. Takipçileri, siyahın Deren'e çok yakıştığı konusunda hemfikir oldu.

DEREN TALU MUHTEŞEM FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Deren Talu, tatildeki bikinili pozuyla çok konuşuldu. Instagram hesabında en çok beğeni alan postlarda ilk sırayı çeken fotoğraflardan biri, Deren'in tatildeki bikinili fotoğrafı oldu. Oldukça fit olan vücudu ve uzun boyuyla ne giyse yakışan Deren, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar aldı. Kahverengi bikinisiyle spontane bir kare çekilen Deren Talu, bu fotoğrafıyla Instagramda tam 45.000 beğeni aldı.

DEREN TALU BLU TV PROJESİYLE KONUŞULUYOR!

Deren Talu, Blu TV'de yayınlanan Doğu dizisinde bir bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Onun set sırasında sahne arkasında çekilen bir fotoğrafı Instagram'da yaklaşık 32.000 kişi tarafından beğenildi. Deniz kızı kostümüyle verdiği poz, hayranları tarafından dizinin merak edilmesini sağladı. Çoğu yorum, Deren'in dizinin kaçıncı bölümünde olduğunu merak eden sorularla doldu.