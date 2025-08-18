Defne Samyeli'nin 'Türkiyeli değilim' çıkışı gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Defne Samyeli’nin katıldığı bir programda “Beyaz Türk müsünüz?” sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada tartışma başlattı.

Eski sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, bir ay önce katıldığı Ferit Ömerlioğlu’nun “Olduğu Gibi” programında yöneltilen “Beyaz Türk müsünüz?” sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

defne1.jpg

Samyeli, “Beyaz Türk müyüm bilmiyorum. Ben böyle sınıflandırmalarda pek yokum. Ama Türk’üm. Beyazını bilmem de ben Türk’üm. Türkiyeli değilim, Türk’üm ben. Bu kadar söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

Programdan alınan kesit, kısa sürede sosyal medyada yayılarak “Türk-Türkiyeli” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

