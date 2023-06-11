Defne yaprağı çayının bilinmeyen yararları neler

Editör: Murat Öztürk

Saç dökülmesi, göz hastalıkları, grip, hazımsızlık ve halsizlik gibi pek çok probleme iyi gelen defne yaprağı çayı vücuda çok yararlı. İşte bilinen faydalarından daha fazlası…

İçeriğinde kalsiyum, demir, A vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olması sayesinde defneyaprağı çayı göz, kalp, cilt ve saç sağlığını koruyor. Mevsimsel hastalıklarla mücadele eden kişilerin tedavi süreçlerini destekliyor. Defne yaprağı çayı, kötü huylu hücrelerin oluşumunu engelliyor.

A vitamini, demir ve antioksidanlar bakımından zengin bir içecek olan defneyaprağı çayı vücuda pek çok açıdan fayda sağlıyor. Kemikleri güçlendirdiği gibi, vücudu rahatlattyor ve organların düzenli bir şekilde çalışmasına imkân tanıyor.

Defne yaprağı çayı ödem attırıcı, tansiyon dengeleyici ve anti-inflamatuar özellikleri ile alternatif tıpta da yer bulan bir içecek. Sadece 10 dakika demleyip bekletildikten sonra içmek çok fayla sağlıyor.

Defne yaprağı çayı aynı zamanda saç ve cilt sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Demir mineralinin zengin bir kaynağı olarak belirtilen defne yaprağı çayı, kansızlık ve halsizlik ile mücadele eden kişilere fayda sağlıyor. Metabolizmayı hızlandırabilen defne yaprağı çayı kalsiyum içermesi sayesinde gelişim sürecini de destekliyor. Sindirim ve boşaltım sisteminin dostu olarak biliniyor.



Defne yaprağı çayını hazırlamak için ise sadece şunlar gerekiyor:

Bal ve limon ile kurutulmuş defne yaprağı

